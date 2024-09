Südkorea weist Medienberichte über Bau von Barrieren auf grenzüberschreitender Straße zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Medienberichte, nach denen Nordkorea auf seinem Abschnitt einer grenzüberschreitenden Straße zur Industriezone Kaesong Barrieren errichtete, zurückgewiesen.Die Streitkräfte gingen davon aus, dass Nordkorea das Gebiet unterhalb des Industrieparks Kaesong nach Arbeiten wie der Verlegung von Landminen mit Erde zugedeckt habe, sagte ein Militärvertreter am Mittwoch. Es gebe keine Barrieren oder mauerähnlichen Strukturen.Wie verlautete, seien Anfang dieses Jahres Landminen verlegt worden.Der US-Auslandssender Voice of America hatte zuvor berichtet, dass auf von Planet Labs im August gemachten Satellitenaufnahmen drei oder vier Mauern auf dem nordkoreanischen Abschnitt der Gyeongui-Linie zu erkennen seien. Zwischen den Mauern gebe es jeweils 15 Meter Abstand.Dieser Abschnitt befindet sich 320 bis 350 Meter nördlich von der militärischen Demarkationslinie (MDL). Der Abschnitt befindet sich auf einer Straße, die die südkoreanische Grenzstadt Paju und die Industriezone Kaesong in Nordkorea miteinander verbindet.