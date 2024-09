Südkorea will mit neuem Visumprogramm ausländische Talente anlocken

Photo : KBS News

Die Regierung will mit einem neuen Visumprogramm ausländische Talente im Hightech-Bereich ins Land locken.Das Justizministerium legte entsprechende neue Pläne für die Einwanderungspolitik vor, um auf eine Ära mit drei Millionen ausländischen Einwohnern vorbereitet zu sein.Die Regierung will ein sogenanntes „Top-Tier-Visum“ einführen, um Spitzentalente auf den Gebieten Roboter, Quantentechnologie und Luft- und Raumfahrt ins Land zu locken. Den Talenten und deren mitreisenden Angehörigen sollen die Ein- und Ausreise sowie der Aufenthalt besonders bequem gemacht werden.Auch wird ein „Jugend-Traum-Visum“ eingeführt, damit junge Menschen aus Ländern, mit denen wirtschaftlich eng zusammengearbeitet wird, und Ländern, deren Soldaten im Koreakrieg an der Seite Südkoreas gekämpft haben, Arbeitsmöglichkeiten in Südkorea erhalten. Ein vertiefter Personenaustausch von jungen Menschen soll für ein besseres Image des Landes sorgen.Die Regierung will Ausländern, die langfristig in Südkorea bleiben wollen, noch vor der Einreise Integrationskurse anbieten. Da immer mehr Ausländer in Südkorea leben, wird eine gute Integration für immer wichtiger erachtet.Die Regierung hofft, mit den neuen Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr als 100.000 Fachkräfte zusätzlich anwerben zu können.