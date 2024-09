Südkorea erwartet zweites Jahr in Folge Steuermindereinnahmen

Photo : YONHAP News

Südkorea rechnet das zweite Jahr in Folge mit Steuermindereinnahmen.2024 sei vor allem wegen schwacher Unternehmenstätigkeiten und einem wirtschaftlichen Abschwung mit Mindereinnahmen zu rechnen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit.Die Regierung erwartet demnach Steuereinnahmen in Höhe von 337,1 Billionen Won oder 253,41 Milliarden Dollar. Das sind 8,1 Prozent weniger als im Haushalt kalkuliert.Die Summe ist außerdem geringer als die Steuereinnahmen im letzten Jahr in Höhe von 344,1 Billionen Won. Damals waren 56,4 Billionen Won weniger Steuern eingenommen worden als ursprünglich erwartet.Die Einnahmen aus der Unternehmenssteuer würden noch kräftiger sinken als zunächst angenommen, erläuterte ein Beamter des Ministeriums.Die Regierung hatte jedoch bereits erklärt, keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu wollen. Pläne, wie mit den Mindereinnahmen umgegangen werden soll, wurden noch nicht bekannt gegeben.