Große Hangeul-Wand in New York enthüllt

Photo : YONHAP News

In Manhattan, New York ist eine große Wand mit Schriftzeichen des koreanischen Alphabets Hangeul enthüllt worden.Das dortige Koreanische Kulturzentrum gab bekannt, dass in seinem im Juni eröffneten neuen Gebäude eine 22 Meter hohe und acht Meter breite Hangeul-Wand enthüllt worden sei. Die Wand sei vom in New York lebenden Installationskünstler Kang Ik-joong gestaltet worden.Die Wand besteht aus etwa 20.000 Hangeul-Kacheln. Diese enthalten 1.000 ausgewählte Phrasen und auch die Namen derer, die sich damit für das Projekt bewarben. 7.000 Menschen aus über 50 Ländern hatten Vorschläge eingereicht.Parallel zur Enthüllung der Hangeul-Wand findet bis zum 7. November eine Retrospektive zu Kang statt.