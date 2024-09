Seoul unterstützt Forderung westlicher Lände nach Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat Unterstützung für die Forderung einer Gruppe von Ländern nach einer sofortigen Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ausgesprochen.Die Regierung begrüße, dass die USA, Frankreich und weitere Länder in einer Erklärung eine 21-tägige Waffenruhe mit sofortiger Wirkung an der israelisch-libanesischen Grenze gefordert hätten. Sie unterstütze die Erklärung voll und ganz, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Freitag.Die beteiligten Parteien sollten den Vorschlag umgehend akzeptieren und sich laufend um einen Spannungsabbau in der Region bemühen, so die Forderung Seouls.Die Erklärung hatten am Mittwoch elf Staaten und die Europäische Union veröffentlicht. Neben einer Waffenruhe wird auch eine diplomatische Lösung für den Konflikt gefordert. Neben den USA und Frankreich schlossen sich Kanada, Australien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar dem Aufruf an.Israel lehnte eine Waffenruhe mit der Hisbollah jedoch ab.