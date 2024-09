„KBS Music Bank in Madrid” wird doch noch stattfinden

Photo : KBS News

Das K-Pop-Konzert „KBS Music Bank in Madrid“ soll doch noch stattfinden.Ursprünglich sollte es im Stadion des Fußballvereins Real Madrid stattfinden, dieser hatte jedoch vor kurzem überraschend eine Absage erteilt.Nun soll das Konzert wie geplant am 12. Oktober aber an anderer Stelle, und zwar im Auditorio Miguel Ríos in Rivas-Vaciamadrid nahe der Hauptstadt veranstaltet werden. Das teilte das Produzententeam von KBS Music Bank am Donnerstag mit.Die Verantwortlichen bedankten sich bei allen Fans in Spanien und den K-Pop-Fans aus 87 Ländern, die Music Bank die Treue hielten und zu der Veranstaltung erwartet würden. Auch den mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern gebühre Dank dafür, dass sie trotz der plötzlichen Änderung des Veranstaltungsortes die Zusage für ihren Auftritt einhalten.Das Konzert sollte ursprünglich im Estadio Santiago Bernabéu im Besitz von Real Madrid stattfinden.Am 13. September hatte der Klub das Konzert abgesagt, ohne vorher mit dem Veranstalter darüber zu sprechen.