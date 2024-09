Oberstes Gericht hebt Freispruch für syrischen IS-Anhänger auf

Photo : KBS News

Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hat den Freispruch für einen Syrer aufgehoben, dem Anstiftung zum Beitritt zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vorgeworfen wird.Am Freitag wurde das Urteil einer unteren Instanz aufgehoben und der Fall an das Bezirksgericht Incheon zurückverwiesen.Der Gastarbeiter war 2018 angeklagt worden, weil er von Oktober 2015 bis Juni 2018 Werbevideos für den IS auf Facebook hochgeladen haben soll. Auf diese Weise soll er für den Betritt zu der Organisation geworben haben. Auch einem Arbeitskollegen habe er einen IS-Betritt empfohlen.Der 39-Jährige musste sich damals als erster wegen eines möglichen Verstoßes gegen das 2016 eingeführte Antiterrorgesetz vor Gericht verantworten.In erster Instanz war der Syrer zu drei Jahren Haft verurteilt worden. In zweiter Instanz entschieden die Richter auf Freispruch. Die Staatsanwälte hätten keine stichhaltigen Beweise dafür vorlegen können, dass der Angeklagte über Sympathie für den IS und seine Aktivitäten hinaus zum Beitritt zu der Organisation angestiftet habe, hatte es zur Begründung geheißen.