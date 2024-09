Südkorea leitet Treffen der Mineralien-Sicherheitspartnerschaft

Photo : KBS News

Südkorea hat als Vorsitzland erstmals ein Treffen der Mineralien-Sicherheitspartnerschaft (MSP) geleitet.Die MSP wurde 2022 von den USA initiiert, um die Abhängigkeit von China bei kritischen Mineralien zu senken und die Lieferkette zu diversifizieren. Daran sind 14 Länder, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, sowie die Europäische Union beteiligt.Laut dem Außenministerium in Seoul wurde die Sitzung in New York am Donnerstag (Ortszeit) von der Zweiten Vizeaußenministerin Kang In-sun geleitet.Kang sagte, dass der Aufbau einer stabilen Lieferkette für kritische Mineralien, die für die Entwicklung der Hightech-Industrie und eine saubere Energiewende unerlässlich seien, oberste Priorität für die MSP habe. Sie versprach Bemühungen, damit die Partner greifbare Erfolge erzielen können.Die Beamtin erwähnte zudem das Mahenge-Graphitprojekt in Tansania, an dem das südkoreanische Unternehmen Posco beteiligt ist, als Paradebeispiel für MSP-Projekte.Das Projekt werde in Kooperation zwischen dem Eigentümer der Graphitmine, dem australischen Unternehmen Black Rock Mining, und der tansanischen Regierung reibungslos durchgeführt. Auf diese Weise werde eine stabile Graphit-Lieferkette aufgebaut, hieß es.Südkorea hat im Juli den einjährigen Vorsitz von den USA übernommen.