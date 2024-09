Shigeru Ishiba wird Japans neuer Premierminister

Photo : YONHAP News

Shigeru Ishiba ist zum Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans gewählt worden. Damit wird er der nächste Premierminister des Landes sein.Der ehemalige Verteidigungsminister setzte sich am Freitag in der Stichwahl gegen die Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit, Sanae Takaichi, durch.Ishiba wird das Amt am 1. Oktober übernehmen. Als Parteichef der Mehrheitspartei im Unterhaus des Parlaments wird er automatisch zum Premierminister ernannt.Der 67-Jährige tritt die Nachfolge von Fumio Kishida an, der nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren will. Grund für seinen Rückzug waren ein Skandal um schwarze Kassen und sinkende Zustimmungswerte.Ishiba hatte sich bisher zum Geschichtsstreit mit Südkorea relativ moderat geäußert. Experten erwarten daher, dass sich die bilateralen Beziehungen aufgrund dieser Frage nicht weiter verschlechtern werden.