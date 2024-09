Südkorea und China wollen Spitzentreffen am Rande des APEC-Gipfels im November anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea und China wollen ein Spitzentreffen am Rande des APEC-Gipfels im November in Peru anstreben.Darauf verständigten sich die Chefdiplomaten beider Länder am Samstag, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Südkoreas Außenamtschef Cho Tae-yul und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi waren am Rande der UN-Generaldebatte in New York zu einem Gespräch zusammengekommen.In dem 45-minütigen Gespräch teilten beide die Einschätzung, dass es in diesem Jahr einen aktiven Austausch auf hochrangiger Ebene gebe. Dies solle beim APEC-Gipfel und weiteren multilateralen Treffen im zweiten Halbjahr fortgesetzt werden.Dies deutet offenbar auf ein mögliches Gipfelgespräch zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des kommenden APEC-Gipfels hin.Die Minister hätten sich außerdem auf enge Beratungen verständigt, um sicherzustellen, dass die Gespräche auf ranghoher Ebene substanzielle Ergebnisse bringen.Beide Seiten wollen den Angaben zufolge einen Austausch zwischen lokalen Parlamenten, den nationalen Parlamenten und Akademikern fördern.