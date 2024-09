Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scharf kritisiert.Kim richtete eine strenge Warnung an Selenskyj, berichtete am Sonntag die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Selenskyj hatte am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York gesagt, dass Russland Nordkorea und den Iran zu Komplizen in seinem verbrecherischen Krieg gemacht habe.Kim nannte die Äußerungen eine rücksichtslose politische Provokation. Sie erklärte, dass die USA und der Westen, die die meisten Waffen und Munition in die Ukraine geliefert hätten, den Status von Sonderkomplizen erhalten sollten.Sie erklärte außerdem, dass die USA mit dem Feuer spielten, indem sie sich gegen die nukleare Supermacht Russland stellten. Die USA und der Westen sollten die ernsthafte Warnung Russlands nicht ignorieren oder unterschätzen, fügte sie hinzu.