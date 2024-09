Industrieproduktion erholt sich im August

Photo : YONHAP News

Südkoreas Industrieproduktion hat sich erstmals seit vier Monaten erholt.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag stieg der Industrieproduktionsindex im August um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 113,7 Punkte.Es ist erstmals wieder ein Anstieg, nachdem es seit Mai drei Monate in Folge einen Rückgang gegeben hatte.Der Anstieg wurde vor allem vom Zuwachs von 4,1 Prozent in den Bereichen Bergbau und verarbeitende Industrie getragen. Die Produktion von Autos und Chips legte um jeweils 22,7 Prozent und sechs Prozent zu.Die Einzelhandelsumsätze, die Aufschluss über die Konsumentwicklung geben, stiegen im Vormonatsvergleich um 1,7 Prozent.Die Anlageinvestitionen sanken im August um 5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.