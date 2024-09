Südkorea, China und Japan wollen für globales Plastikabkommen kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen für ein globales Plastikabkommen kooperieren.Nach Möglichkeit soll das Abkommen bei Verhandlungen im November in Busan unterzeichnet werden.Ein Kommuniqué hierfür wurde beim 25. trilateralen Umweltministertreffen der drei Länder am Samstag und Sonntag auf Jeju verabschiedet.Für die Verringerung der Plastikverschmutzung wollten sich die drei Länder bei der im November in Busan geplanten fünften Gesprächsrunde des zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses aktiv einbringen und greifbare Ergebnisse erzielen, sagte der südkoreanische Umweltminister Kim Wan-sup.Die internationale Gemeinschaft will noch in diesem Jahr ein rechtlich bindendes Abkommen zustande bringen, um die Plastikverschmutzung zu beenden.Der zuständige zwischenstaatliche Verhandlungsausschuss wird vom 25. November bis zum 1. Dezember zu einer abschließenden Gesprächsrunde zusammenkommen.Die Umweltminister Südkoreas, Chinas und Japans vereinbarten außerdem eine engere Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen den Klimawandel und gelben Staub.