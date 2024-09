Südkorea will neue Hyunmoo-5-Rakete am Tag der Streitkräfte präsentieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will am 76. Tag der Streitkräfte eine neue ballistische Rakete präsentieren.Laut einem Militärvertreter wird die Hyunmoo-5-Rakete voraussichtlich bei einer Zeremonie am 1. Oktober auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul in Seongnam gezeigt.Hyunmoo ist eine vom südkoreanischen Militär entwickelte Raketen-Baureihe. Alle Hyunmoo-1-Raketen wurden inzwischen außer Dienst gestellt. Die Hyunmoo-2 ist eine ballistische Kurzstreckenrakete, die Hyunmoo-3 ein Marschflugkörper.Die Hyunmoo-5-Rakete trägt einen acht Tonnen schweren Gefechtskopf und ist eine bunkerbrechende Waffe. Damit sollen im Ernstfall Bunker zerstört werden, in denen sich die nordkoreanische Führung verstecken würde. Die Rakete zählt zum System zur massiven Bestrafung und Vergeltung (KMPR), das wiederum Bestandteil des koreanischen Drei-Achsen-Systems ist.Das Drei-Achsen-System umfasst neben KMPR auch das Kill-Chain-System für die frühzeitige Erkennung nordkoreanischer Raketen und die Beseitigung vor deren Start sowie die koreanische Raketenabwehr (KAMD).