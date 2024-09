Hyundai Motor feiert 100-millionstes Fahrzeug

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat sein 100-millionstes Fahrzeug gefeiert.Den Meilenstein von weltweit 100 Millionen Einheiten übertraf die Hyundai Motor Company in diesem Monat.Das gab der koreanische Autohersteller am Montag bekannt. Den Erfolg feierten Manager und Mitarbeiter heute mit einer Zeremonie.Das Unternehmen wurde vor 57 Jahren im Jahr 1967 gegründet. Vor 48 Jahren, 1976, wurde mit dem Export begonnen.Im November 1968 lief im Werk in Ulsan das erste Auto vom Band, der in Lizenz produzierte Cortina.Hyundai hatte 1996 die Produktion der zehnmillionsten Einheit gefeiert. Dank der Produktion im Ausland wurde bereits im Jahr 2013 die 50-Millionen-Marke übertroffen.100 Millionen Einheiten in 57 Jahren ist im internationalen Vergleich der Autobauer eine der kürzesten Zeitspannen.