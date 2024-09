Außenminister bekräftigt vor UN Südkoreas Engagement für Multilateralismus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat vor den Vereinten Nationen sein Engagement für den Multilateralismus bekräftigt.Die Republik Korea wolle ein globaler Schlüsselstaat werden, indem sie sowohl ihre Schuld gegenüber multilateralen Systemen als auch ihre wachsenden Fähigkeiten als deren Verfechter erkenne, sagte Außenminister Cho Tae-yul in seiner Grundsatzrede vor der 79. UN-Generalversammlung am Freitag (Ortszeit) in New York.Das Land wolle drei Funktionen erfüllen. Zum einen wolle Südkorea als "Facilitator" zu nachhaltigem Frieden beitragen. Auch als Unterstützer einer nachhaltigen Entwicklung und von Aktionen gegen den Klimawandel wolle sich Südkorea erweisen. Schließlich wolle man auch als Initiator neuer Normen und von Governance wahrgenommen werden, hieß es.Cho kritisierte in seiner Rede Nordkorea dafür, mit seinem fortgesetzten illegalen Waffenhandel mit Russland den Weltfrieden zu untergraben.Er bat außerdem die internationale Gemeinschaft um Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Doktrin der Wiedervereinigung des 15. August.Mit dem Konzept will die amtierende südkoreanische Regierung dem Ziel einer freien, friedlichen und wiedervereinigten koreanischen Halbinsel näherkommen.