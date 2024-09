Südkorea und Slowakei gehen strategische Partnerschaft ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Slowakei haben ihre bilateralen Beziehungen auf das Niveau einer strategischen Partnerschaft gehoben.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung verabschiedeten Präsident Yoon Suk Yeol und Ministerpräsident Robert Fico bei einem Spitzentreffen am Montag in Seoul.Beide Seiten hätten die Auffassung geteilt, dass sie in bilateralen, regionalen, multilateralen und globalen Angelegenheiten enger zusammenarbeiten würden, sagte Yoon.Südkorea wird damit mit allen vier Mitgliedern der Visegrád-Gruppe, Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn, eine strategische Partnerschaft unterhalten.Südkorea ist zudem das erste asiatische Land, mit dem die Slowakei eine strategische Partnerschaft eingegangen ist.Yoon und Fico einigten sich außerdem, eine Absichtserklärung über die umfassende Energiekooperation abzuschließen. Damit soll auf verschiedene Weise die Kooperationsgrundlage im Bereich kohlenstofffreier Energiequellen ausgebaut werden.