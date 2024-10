Südkorea feiert 76. Tag der Streitkräfte

Photo : YONHAP News

Zum 76. Tag der Streitkräfte in Südkorea hat am Dienstagvormittag auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul in Seongnam eine Zeremonie stattgefunden.Am Nachmittag wird es eine Parade auf der Straße Sejong-daero in der Stadtmitte Seouls geben.Dabei werden verschiedene Luftwaffensysteme und Bodenausrüstungen präsentiert.Zu der Parade werden außerdem verschiedene Truppen, darunter Soldaten der Ehrengarde des UN-Kommandos und der 8. US-Armee in Südkorea, aufmarschieren.Das Verteidigungsministerium erklärte, dass die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Sicherheitslage im In- und Ausland geplant worden seien. Ziel sei es, die Wehrkraft des Landes nach innen und außen zu demonstrieren.Aus diesem Anlass solle auch das Sicherheitsbewusstsein der Bürger erhöht und zugleich die Moral der Soldaten gehoben werden.