Nordkoreas UN-Botschafter: Recht auf Selbstverteidigung unverhandelbar

Photo : KBS News

Nordkorea wird laut seinem Botschafter bei den Vereinten Nationen niemals über sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung verhandeln.Nordkorea werde mit niemandem über sein nationales Prestige verhandeln, welches das koreanische Volk durch einen blutigen Kampf errungen habe, sagte Botschafter Kim Song am Montag (Ortszeit) vor der UN-Generalversammlung in New York.In Südkorea werden die Äußerungen dahingehend interpretiert, dass Nordkorea Verhandlungen über die Denuklearisierung ablehnt und einen Status als Atommacht behalten will.Wer auch immer in den USA an die Macht komme, Nordkorea werde es nur mit dem Staatsgebilde namens USA zu tun haben und nicht mit der eigentlichen Administration. Umgekehrt müsse sich jede US-Regierung mit einer nun anderen Demokratischen Volksrepublik Korea auseinandersetzen, fuhr er fort.Kim warf den USA vor, die legitime Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung durch einen souveränen Staat als Drohungen und Provokationen anzuprangern.Diese Aussage wird in Südkorea als Rechtfertigung der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen durch Nordkorea aufgefasst.