Südkoreas Ausfuhren zwölften Monat in Folge gewachsen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Exporte sind im September den zwölften Monat in Folge gewachsen.Wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mitteilte, sei im September ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent auf 58,77 Milliarden Dollar verbucht worden.Unter den 15 wichtigsten Exportgütern habe es bei sechs Produkten Zuwächse gegeben, darunter Halbleiter, drahtlose Kommunikationsgeräte und Fahrzeuge.Die Exporte von Halbleitern, die der größte Exportschlager des Landes sind, wuchsen um 37,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 13,6 Milliarden Dollar.Damit ging es den elften Monat in Folge aufwärts. Zudem wurde der erst im Juni aufgestellte Rekord bereits wieder erneuert.Die Einfuhren legten im September gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 52,12 Milliarden Dollar zu.Für die Handelsbilanz ergab sich damit ein Überschuss von 6,66 Milliarden Dollar. Diese lag somit den 16. Monat in Folge im Plus.