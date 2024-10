Zentralbank-Darlehen der Regierung auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres über 150 Billionen Won von der Zentralbank geliehen.Laut Daten der Bank of Korea liegt das Volumen der noch nicht getilgten Kurzzeitkredite an die Regierung Ende September bei 10,5 Billionen Won (7,9 Milliarden Dollar).Mit solchen Zentralbank-Darlehen kann die Regierung einen kurzfristigen Finanzbedarf decken.Die Regierung hatte sich in den ersten drei Quartalen insgesamt 152,6 Billionen Won (116 Milliarden Dollar) bei der Notenbank geborgt und davon mittlerweile 142,1 Billionen Won (107 Milliarden Dollar) zurückgezahlt.Dies entspricht dem höchsten Betrag im selben Zeitraum seit dem Jahr 2011, für das erstmals entsprechende Daten zur Verfügung standen.Schon in den ersten drei Quartalen wurde die Rekordsumme im letzten Jahr von 117,6 Billionen Won (89 Milliarden Dollar) übertroffen.