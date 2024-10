Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für Oppositionsführer Lee

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat eine dreijährige Haftstrafe für den Vorsitzenden der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, gefordert. Ihm wird Anstiftung zum Meineid vorgeworfen.Lee war angeklagt worden, weil er im Dezember 2018 Kim Jin-sung, einen ehemaligen Sekretär des Bürgermeisters von Seongnam, mehrmals am Telefon dazu gedrängt haben soll, in einem Gerichtsprozess zu seinen Gunsten auszusagen. In dem Verfahren war es um das falsche Führen der Berufsbezeichnung als Staatsanwalt gegangen.Die Staatsanwaltschaft wies in der letzten Verhandlung am Montag darauf hin, dass der Angeklagte bereits wegen des Missbrauchs dieser Berufsbezeichnung durch eine andere Person als Komplize verurteilt wurde. Er habe außerdem falsche Tatsachen bekannt gemacht, so als wäre er zu Unrecht beschuldigt worden. Er habe darüber hinaus für falsche Zeugen gesorgt und auf diese Weise die Justizordnung gestört.Lee kritisierte vor Gericht, dass die Staatsanwaltschaft durch eine Manipulation des Falls und von Beweisen die Opposition vernichten wolle.Das Richtergremium setzte den Urteilstermin auf den 25. November fest.