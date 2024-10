Südkorea nimmt erstmals an NATO-Verteidigungsministertreffen teil

Photo : Reuters / YONHAP News

Südkorea wird in diesem Monat erstmals am NATO-Verteidigungsministertreffen teilnehmen.Auch die drei weiteren indopazifischen Partner Japan, Australien und Neuseeland seien zu der Zusammenkunft am 16. und 17. Oktober eingeladen worden, sagte der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Dienstag in Brüssel.Er freue sich darauf, die IP4 begrüßen zu dürfen und mit ihnen einen gemeinsamen Ansatz für gemeinsame Herausforderungen erarbeiten zu können, sagte Rutte bei einer Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier.Es wird die erste Teilnahme der IP4 an einem NATO-Verteidigungsministertreffen sein. In den vergangenen Jahren hatten die Regierungschefs und Außenminister aber bereits an Treffen des sicherheitspolitischen Bündnisses teilgenommen.Die NATO ist nach Angaben Ruttes entschlossen, die Kooperation mit den indopazifischen Partnern zu vertiefen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Russland weiterhin von Staaten wie China, Nordkorea und Iran Unterstützung für seinen Krieg in der Ukraine erhält.