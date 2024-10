Südkorea hofft auf gute Zusammenarbeit mit neuer Regierung in Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dem neuen Ministerpräsidenten Japans Shigeru Ishiba zum Amtsantritt gratuliert.Südkorea sei zu einer engen Kommunikation bereit, teilte das Seouler Außenministerium am Dienstag mit.Seoul wolle mit Tokio gemeinsame Bemühungen unternehmen, um die Beziehungen in allen Bereichen zu verbessern und diese zukunftsorientiert zu gestalten, hieß es weiter.Das japanische Parlament hatte am Dienstag den neuen Chef der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) zum Ministerpräsidenten gewählt.