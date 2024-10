Busan International Film Festival wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Die 29. Auflage des Internationalen Filmfestivals Busan wird am Mittwochabend mit einer Zeremonie feierlich eröffnet.Während der zehntägigen Veranstaltung werden 224 Filme aus 63 Ländern in sieben Kinos in der südlichen Hafenstadt aufgeführt. Als Eröffnungsfilm wird die Netflix-Produktion „Uprising“ des koreanischen Regisseurs Kim Sang-man gezeigt.In der Wettbewerbssektion „New Currents“ konkurrieren zehn Produktionen um Auszeichnungen.In einem Sonderprogramm werden acht Langfilme des portugiesischen Regisseurs Miguel Gomes aufgeführt. Gomes gewann bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes mit „Grand Tour“ den Regiepreis.In einem Sonderprogramm in Erinnerung an den letztes Jahr gestorbenen Schauspieler Lee Sun-kyun werden sechs Filme gezeigt, in denen er mitspielte.Damit Dokumentarfilme ein breiteres Publikum finden können, wurde ein Publikumspreis für dieses Genre eingeführt. Eine weitere neue Auszeichnung, Kamelie-Preis, soll die kulturellen und künstlerischen Beiträge der Frau in der Filmindustrie bekannt machen.Während des Festivals findet die Filmbörse Asian Contents & Film Market (ACFM) im Messe- und Kongresszentrum Bexco statt.