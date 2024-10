Südkoreas Militär: Nordkorea schickt wieder Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch erstmals seit zehn Tagen wieder Müll-Ballons in Richtung Südkorea geschickt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) teilte gegen 5.20 Uhr mit, Nordkorea lasse Objekte aufsteigen, die als gegen Südkorea gerichtete Müll-Ballons vermutet würden.Der Generalstab mahnte zur Vorsicht vor herabfallender Ladung der Ballons. Man sollte die Ballons nicht berühren, sondern umgehend dem Militär oder der Polizei melden, hieß es.Das südkoreanische Militär hatte am 23. September vor resoluten militärischen Maßnahmen gewarnt, sollte Nordkoreas fortgesetzte Müll-Ballon-Aktion zur ernsthaften Gefahr für die Sicherheit der Landsleute werden oder eine bestimmte Grenze überschritten werden.