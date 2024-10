Kalter Wind lässt Temperaturen deutlich sinken

Photo : YONHAP News

Über Nacht ist es in Südkorea deutlich kälter geworden.Kalter Wind ließ die Temperaturen am Mittwochmorgen verglichen mit dem Vortag um bis zu zehn Grad sinken.Auf dem Bergpass Daegwallyeong wurden fünf Grad gemessen, in Seoul zehn Grad. In Daejeon stand das Quecksilber bei elf Grad, in Gwangju und Daegu bei 13 Grad.Die Tageshöchstwerte lagen zwischen 18 und 23 Grad. Damit war es auch am Tag kälter als am Dienstag. In Seoul wurde es nur 20 Grad warm.Am Donnerstag soll es in den meisten Gebieten regnen.Am Morgen sollen die Temperaturen zwischen sieben und 18 Grad liegen, damit auf einem ähnlichen Niveau wie heute. In Seoul wird mit zwölf Grad gerechnet.Die Höchstwerte werden mit 17 bis 22 Grad ähnlich wie heute oder etwas niedriger sein. In Seoul werden 21 Grad erwartet.