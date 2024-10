Bierfest im Deutschen Dorf in Namhae eröffnet

Photo : YONHAP News

Im Deutschen Dorf im Landkreis Namhae findet vom 2. bis 5. Oktober das diesjährige Bierfest statt.Nach Angaben der Verwaltung des südlichen Landkreises am Dienstag lautet das Thema in diesem Jahr die „12. Freude von Namhae, das mit Bier glänzt, Prost!“. Es wird eine Vielfalt an Veranstaltungen geboten, darunter eine Parade, ein Musical und der Fassanstich.Ein Musical zur Erinnerung an die koreanischen Bergleute und Krankenschwestern, die in den 1960er und 70er Jahren nach Deutschland entsandt worden waren, wird täglich aufgeführt.Außerdem wird es auf einer Bühne Gespräche mit ehemaligen Bergarbeitern und Krankenschwestern geben. Ein Orchester aus Mittelschülern wird das Lied „Arirang“ aufführen, um die Mühen der nach Deutschland entsandten Bergarbeiter und Krankenschwestern zu würdigen.Während des gesamten Festivals sind Fassanstiche geplant. Das Festgelände ist in Anlehnung an das Münchner Oktoberfest gestaltet.Der Landkreis Namhae bietet ein Tourprogramm für den Besuch des Bierfestes an.