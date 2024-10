Präsident Yoon und Japans Premier Ishiba einig über gemeinsames Vorgehen in Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol und der neue japanische Ministerpräsident Shigeru Ishiba haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen in der Nordkorea-Frage geeinigt.Eine Zusammenarbeit sowohl zwischen beiden Staaten als auch gemeinsam mit den USA sei notwendig, hieß es.Die beiden Spitzenpolitiker führten ihr erstes Gespräch nach dem Amtsantritt des japanischen Ministerpräsidenten per Telefon.Präsident Yoon gratulierte Ishiba dabei zum Amtsantritt.Er sagte, dass Südkorea und Japan enge Nachbarn und zugleich Partner seien, die Werte und Interessen teilen.Beide Staaten sollten eng miteinander kommunizieren und ihre Zusammenarbeit verstärken.Ishiba zollte hohe Anerkennung für die Bemühungen des südkoreanischen Präsidenten um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen.Er brachte ebenfalls seine Hoffnung auf einen engen Austausch sowie eine Kooperation zum Ausdruck.Yoon und Ishiba einigten sich darüber hinaus auf die Zusammenarbeit in der Frage von nach Nordkorea entführten Japanern sowie Südkoreanern.