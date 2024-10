Photo : YONHAP News

Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ist nach Ansicht Russlands unmöglich angesichts einer Situation, in der das Militärbündnis zwischen Südkorea und den USA ein nukleares Niveau erreicht hat.Das erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit), wie die Nachrichtenagenturen Tass und Sputnik berichteten.Damit reagierte dass Ministerium in Moskau auf die Kritik des südkoreanischen Außenministeriums an den jüngsten Äußerungen von Außenminister Sergej Lawrow über die Denuklearisierung Nordkoreas. Seoul hatte diese als „extrem unverantwortlich“ kritisiert.Washington und Seoul hätten eine ganze Weile konsequent Schemata für die gemeinsame Nutzung des strategischen Potenzials der USA gegen Nordkorea entwickelt. Gemeinsam mit Tokio arbeiteten sie daran, ihr trilaterales Bündnis zu stärken und es wie die NATO funktionieren zu lassen, behauptete das russische Außenministerium.Auch hieß es, dass Südkorea, die USA und Japan schon lange vor der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea im Juni damit begonnen hatten, Nuklearspiele zu spielen.