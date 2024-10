Pianist Lim Yunchan gewinnt Gramophone Award

Photo : YONHAP News

Pianist Lim Yunchan ist bei den Gramophone Classical Music Awards in der Kategorie Klavier ausgezeichnet worden.Bei der Preisverleihung am Mittwoch (Ortszeit) in London gewann Lim den Preis für sein Album „Chopin Études“.Lim ist der erste südkoreanische Pianist, der den prestigeprächtigen britischen Musikpreis gewonnen hat.Der 20-Jährige wurde auch mit dem Sonderpreis „Junger Künstler des Jahres“ ausgezeichnet.Die Gramophone Classical Music Awards werden seit 1977 jährlich von der britischen Zeitschrift für klassische Musik „Gramophone“ für Aufnahmen der klassischen Musik vergeben. Sie gelten als „Oscars der klassischen Musik“.Die südkoreanische Violinistin Chung Kyung-wha war 1990 in der Kategorie Kammermusik und 1994 in Konzert ausgezeichnet worden. Cellistin Chang Han-na gewann den Preis 2003 in der Kategorie Konzert.