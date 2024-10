Südkorea und USA halten im Ostmeer gemeinsame Marineübung ab

Photo : YONHAP News

Die Seestreitkräfte Südkoreas und der USA haben am Mittwoch und Donnerstag eine gemeinsame Seeübung abgehalten.Die Übung fand in den Gewässern östlich der Stadt Pohang an der Ostküste statt, um die Interoperabilität zu stärken.Nach Angaben der südkoreanischen Marine am Donnerstag wurden Manöver auf See, der Geleitschutz für eine amphibische Einsatzgruppe und die Flugabwehr geübt.Zum Einsatz kamen drei Kriegsschiffe Südkoreas, darunter das amphibische Angriffsschiff ROKS Marado und die Zerstörer ROKS Chungmugong Yi Sun-sin und ROKS Yang Man-chun. Auch das amphibische Angriffsschiff der USA, USS Boxer, war im Einsatz.Die Boxer wird als „kleiner Flugzeugträger“ bezeichnet, weil sie etwa 40 Flugzeuge aufnehmen kann. Das Schiff hatte auch an der gemeinsamen amphibischen Landungsübung „Ssangyong“ Südkoreas und der USA im August teilgenommen.Oberst Kim Kyeong-ho, der die Übung leitete, sagte, die Seestreitkräfte beider Länder würden durch die Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Durchführung gemeinsamer Operationen und der Interoperabilität jede Provokation des Feindes resolut beantworten.