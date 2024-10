Premier Han hält Gratulationsansprache zum nationalen Gründungstag

Photo : KBS News

Zum nationalen Gründungstag Gaecheonjeol hat Ministerpräsident Han Duck-soo ein weiteres Engagement der Regierung für Hightech-Industrien, Reformen und nationale Integration in Aussicht gestellt.Entsprechendes äußerte Han am Donnerstag in seiner Gratulationsrede bei einer Feier zum 4356. Gaecheonjeol in Seoul.Die Ideologie von Dangun, Gründer des koreanischen Volks, stelle einen starken Mittelpunkt dar, der die Koreaner von der Befreiung über den Koreakrieg hinaus bis zur Demokratisierung und der wirtschaftlichen Entwicklung zusammengehalten habe, erklärte Han.Die Regierung werde alle Kräfte aufbieten, um die bisher errungenen Erfolge weiter zu entwickeln und Mängel zu ergänzen. Mit Hightech-Industrien werde die Regierung einen neuen Weg für die Volkswirtschaft eröffnen, hieß es.Han versprach weiter, mit Strukturreformen ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Die Regierung werde die Reformen in den Bereichen Rente, Gesundheitswesen, Bildung und Arbeitsmarkt mit Nachdruck voranbringen.Han sagte auch, dass die koreanische Gesellschaft von sehr ernsten Konflikten und Spaltung betroffen sei. Die Regierung werde die verfassungsmäßigen Werte von Freiheit, Demokratie und Wohlstand schützen und sich stärker um die nationale Integration bemühen.