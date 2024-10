Seoul zutiefst besorgt über Eskalation im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich erneut besorgt über die Eskalation im Nahen Osten geäußert.Die Lage im Nahen Osten habe sich jüngst aufgrund des Starts des Bodeneinsatzes Israels im Libanon und des iranischen Raketenangriffs auf Israel rasant verschlechtert, hieß es in einem Kommentar eines Sprechers des Außenministeriums am Mittwoch. Man äußerte tiefe Besorgnis.Es sei jetzt an der Zeit, den Teufelskreis von Provokation und Vergeltung zu durchbrechen und nach einer diplomatischen Lösung zu suchen. Hierfür fordere die Regierung alle beteiligten Parteien erneut dazu auf, höchste Zurückhaltung zu üben, betonte der Sprecher.Das Außenministerium hatte sich zuvor am 25. September in einem Sprecherkommentar besorgt über die Eskalation im Kampf zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz geäußert.