Strategisches Kommando wird Militäroperationen aufgrund nuklearer und konventioneller Waffen konzipieren

Photo : YONHAP News

Die erste offizielle Aufgabe des Strategischen Kommandos des südkoreanischen Militärs besteht darin, militärische Operationen zur Integration der fortgeschrittenen konventionellen Streitkräfte Südkoreas und der Nuklearstreitkräfte der USA zu konzipieren.Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte, dass Offiziere im Rang eines Obersten des Strategischen Kommandos Anfang dieses Monats in den USA mit Vertretern deren Strategischen Kommandos zusammenkommen würden, wie KBS am Mittwoch berichtete.Südkorea hatte bislang keinen gleichwertigen Gesprächspartner für das Strategische Kommando der USA, das den Schlüssel zur Ausarbeitung von Plänen zur Integration nuklearer und konventioneller Streitkräfte zwischen beiden Ländern habe. Mit der Gründung des neuen Kommandos würden militärische Diskussionen an Tempo gewinnen.Die Ergebnisse der geplanten militärischen Arbeitsgespräche zwischen Südkorea und den USA werden beim vierten Treffen ihrer Nuklearen Beratungsgruppe (NCG) im Dezember berichtet. NCG ist das einzige bilaterale Beratungsgremium, das die USA für nukleare Konsultationen mit einem anderen Land unterhalten.Für die Abschreckung und Bekämpfung der nordkoreanischen Nuklear- und Massenvernichtungswaffen gründete Südkorea am Dienstag, dem Tag der Streitkräfte, ein eigenes Strategisches Kommando.