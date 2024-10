Präsident Yoon besucht vom 6. bis 11. Oktober die Philippinen, Singapur und Laos

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird vom 6. bis 11. Oktober die Philippinen, Singapur und Laos besuchen.Das südkoreanische Präsidialamt teilte am Donnerstag mit, dass Yoon die Philippinen und Singapur als Staatsgast besuchen wird, um den Handel und die Investitionen zu erweitern und die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken. In Laos wird er am ASEAN-Gipfel teilnehmen.Durch diesen Besuch werde Südkorea mit den ASEAN-Ländern eine „umfassende strategische Partnerschaft“ aufbauen.Präsident Yoon werde zudem am ASEAN+3-Gipfel (Südkorea, China, Japan) teilnehmen, der am Rande des ASEAN-Gipfels stattfindet.Laut japanischen Medien wird auch der neue japanische Premierminister Shigeru Ishiba am ASEAN-Gipfel teilnehmen. Daher besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es zum ersten Gipfeltreffen zwischen Yoon und Ishiba kommt.Das Präsidialamt bestätigte, dass ein bilaterales Treffen zwischen Präsident Yoon und Premierminister Ishiba derzeit abgestimmt wird.