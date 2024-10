Nordkoreas Machthaber Kim kritisiert Präsident Yoon namentlich

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol für dessen Rede zum Tag der Streitkräfte namentlich scharf kritisiert.Kim sagte, Yoon habe vor der Tür eines Staates, der über Atomwaffen verfüge, mit einer überwältigenden militärischen Reaktion geprahlt. Dies lasse den Verdacht aufkommen, dass es sich um einen abnormalen Menschen handele.Die entsprechende Äußerung machte Kim beim Besuch eines Ausbildungsstützpunktes der Spezialeinheiten der Volksarmee am Mittwoch, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag meldete.Sollten die Feinde in ihrer extremen Torheit und Rücksichtslosigkeit die wiederholten Warnungen Nordkoreas ignorieren und, überwältigt von ihrem übermäßigen Glauben an das südkoreanisch-amerikanische Bündnis, einen Schritt weitergehen und versuchen, Gewalt gegen die Souveränität der Republik anzuwenden, werde man alle verfügbaren Offensivkräfte, einschließlich der Atomwaffen, einsetzen, drohte Kim.Kim hatte zuletzt in einer Rede am Tag des Sieges im Juli 2022 Yoon namentlich kritisiert.Yoon hatte bei einer Zeremonie zum Tag der Streitkräfte am Dienstag gewarnt, dass Nordkorea mit einer resoluten und überwältigenden Antwort der südkoreanischen Streitkräfte und der südkoreanisch-amerikanischen Allianz konfrontiert sein werde, falls es versuchen sollte, Atomwaffen einzusetzen. Dieser Tag würde das Ende des nordkoreanischen Regimes markieren.