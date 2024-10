Südkorea will zum Hangeul-Tag 15 Personen und Organisationen auszeichnen

Photo : YONHAP News

Südkorea will zum 578. Geburtstag des koreanischen Alphabets Hangeul mehrere Personen für ihre Verdienste um die koreanische Schrift und Sprache auszeichnen.Das Kulturministerium gab am Freitag die Liste der 15 Personen und Organisationen bekannt, denen entsprechende Auszeichnungen sowie der Sejong-Kulturpreis verliehen werden.Mit dem Okgwan Orden für kulturelle Verdienste wird Miyuki Hamanoue, Professor an der Kanda University of International Studies in Japan, ausgezeichnet. Dafna Zur, assoziierte Professorin an der Stanford University, wird der Hwagwan Orden für kulturelle Verdienste verliehen.Hamanoue erhöhte den Status der koreanischen Sprache in Japan, indem er beispielsweise ein Wissenschaftsjournal über die koreanische Sprache herausgab.Zur trug als Leiterin des Concordia Koreanisch-Sprachdorfs in Minnesota zur Entwicklung und Globalisierung von Hangeul bei.Die Medaille für kulturelle Verdienste wird Kim Bok-sun, Dozentin am Institut für Sprache und Kultur der National Autonomous University of Nicaragua, verliehen. Eine weitere Empfängerin ist Professorin Li Ekaterina an der Irkutsk State University.Mit dem Sejong-Kulturpreis wird vor allem Li Kimi, Vorsitzende des Verbandes der koreanischen Minderheit Korjo-Saram in Belarus, ausgezeichnet.