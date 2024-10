Südkorea gibt Kredit von 100 Millionen Dollar an Ukraine

Die Export-Import Bank of Korea, Südkoreas offizielle Exportkreditagentur, wird der Ukraine einen Kredit von 100 Millionen Dollar geben.Das ukrainische Finanzministerium gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, dass Finanzminister Sergii Marchenko an dem Tag einen entsprechenden Darlehensvertrag mit der Export-Importbank Koreas unterzeichnet habe.Dies stelle die erste finanzielle Unterstützung Südkoreas für den Staatshaushalt der Ukraine dar, hieß es.Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen Zinssatz von 1,0 Prozent pro Jahr. Die Gnadenfrist beträgt fünf Jahre.Die südkoreanische Regierung hatte bei einem internationalen Treffen für die Ukraine-Hilfe im April in den USA versprochen, der Ukraine mittel- und langfristig 2,1 Milliarden Dollar in Form von Darlehen über seinen Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) zu gewähren.