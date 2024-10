Erstmals mehr Menschen in Sechzigern als in Vierzigern in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat die Zahl der Einwohner in ihren Sechzigern erstmals seit Beginn der statistischen Erhebung die der Menschen in ihren Vierzigern überstiegen.Laut der Bevölkerungsstatistik des Innenministeriums am Freitag gab es Ende September landesweit 7.770.242 Einwohner im Alter von 60 bis 69 Jahren.Dies sind 1.214 Menschen mehr als die Zahl der Einwohner im Alter von 40 bis 49 Jahren, die bei 7.769.028 liegt.Die größte Gruppe stellen die Menschen in ihren Fünfzigern mit 8,72 Millionen dar.Dem Innenministerium zufolge hat die Zahl der Sechziger zum ersten Mal seit der Einführung der Bevölkerungsstatistik im Jahr 2008 die Zahl der Vierziger übertroffen.Aufgrund der Alterung der Gesellschaft hatte die Zahl der registrierten Einwohner im Alter von 65 Jahren oder älter in Südkorea im Juli dieses Jahres erstmals die Zehn-Millionen-Schwelle überschritten.Das Durchschnittsalter der Bevölkerung des Landes liegt mit Stand September bei 45,2 Jahren. Dies sind verglichen mit zehn Jahren zuvor 5,3 Jahre mehr. Verglichen mit einem Jahr zuvor stieg das Durchschnittsalter um 0,6 Jahre.