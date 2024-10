Präsident Yoon würdigt Beiträge der Auslandskoreaner für Heimatland

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Beiträge der Auslandskoreaner für die Entwicklung Südkoreas gewürdigt.Die Glanzleistungen der Landsleute im Ausland stellten einen großen Beitrag für die Entwicklung der Republik Korea zu einem globalen Schlüsselstaat dar, sagte er am Freitag in einer Videobotschaft bei einer Zeremonie zum 18. World Korean Day in Seoul.Die Regierung werde alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die Landsleute ohne große Mühen noch größere Fähigkeiten entfalten könnten, versprach Yoon.An der Zeremonie nahmen Ministerpräsident Han Duck-soo, der Leiter der Behörde für Auslandskoreaner, Lee Sang-deok, und über 350 Leiter von Koreanerverbänden im Ausland teil.Han zollte in seiner Ansprache den Auslandskoreanern Respekt für ihr Engagement. Die Landsleute seien in den Ländern, in denen sie lebten, zu prominenten Kräften in Politik, Wirtschaft und weiteren Bereichen aufgestiegen und erhöhten den Status der Koreaner, sagte er.Sieben Auslandskoreaner wurden bei der Feier von der Regierung ausgezeichnet. Von ihnen erhielt Hwang Byung-soo, Ehrenvorsitzender der Koreanisch-Amerikanischen Handelskammer in den USA, den Orden für Zivilverdienste der Mugunghwa-Klasse.