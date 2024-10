JCS: Nordkorea schickt erneut Müll-Ballons in Richtung Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am Freitag wieder Müll-Ballons in Richtung Südkorea geschickt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) teilte mit, dass Nordkorea Gegenstände aufsteigen lasse, die als Müll-Ballons eingeschätzt würden.Aufgrund der aktuellen Windrichtung bestehe die Möglichkeit, dass sich die Ballons in Richtung des nördlichen Teils der Provinz Gyeonggi sowie in Richtung der Hauptstadtregion bewegen würden.Der Generalstab mahnte zur Vorsicht vor herabfallender Ladung aus den Ballons. Man solle sich den Ballons nicht nähern, sondern dem Militär oder der Polizei melden, hieß es.Nordkorea hat dieses Jahr bislang 24 Mal Müll-Ballons in Richtung Süden fliegen lassen.