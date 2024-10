Präsident Yoon beginnt Staatsbesuch in Philippinen mit Besuch an Gefallenendenkmal

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in den Philippinen mit einem Besuch an einem Denkmal für im Koreakrieg (1950-53) gefallene Soldaten in Manila begonnen.Yoon und First Lady Kim Keon-hee waren am Sonntagnachmittag in der philippinischen Hauptstadt eingetroffen. Mit dem Denkmal werden die 112 philippinischen Soldaten geehrt, die im Koreakrieg gefallen waren.Yoon und Kim legten an dem Denkmal einen Trauerkranz ab.Am Montag wird Yoon mit seinem Amtskollegen Ferdinand Marcos Jr. im Präsidentenpalast Malacanang zu einem Spitzengespräch zusammenkommen.Im Mittelpunkt des Gesprächs soll die Vertiefung der bilateralen Beziehungen auf den Gebieten Sicherheit und Diplomatie stehen. Beide Länder feiern dieses Jahr den 75. Jahrestag der Aufnahme bilateraler Beziehungen zueinander. Auch Wege zur Belebung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich Atomkraftwerke sollen besprochen werden.Yoon wird seinen Besuch in dem Inselstaat noch heute beenden und nach Singapur weiterreisen.