Südkoreas Währungsreserven steigen im September um 4,05 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im September um mehr als vier Milliarden Dollar gestiegen.Nach Angaben der Bank of Korea am Montag beliefen sich die Währungsreserven Ende September auf 419,97 Milliarden Dollar. Das sind 4,05 Milliarden Dollar mehr als Ende August.Die Zentralbank führte das Ergebnis auf den gestiegenen Wert der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte bei der Umrechnung in US-Dollar aufgrund dessen Wertverlusts zurück.Der Wert der Wertpapiere im Besitz Südkoreas wuchs um 3,86 Milliarden Dollar auf 373,3 Milliarden Dollar. Der Wert der Einlagen kletterte um 240 Millionen Dollar auf 22,28 Milliarden Dollar.Südkorea hortet mit Stand Ende August den weltweit neuntgrößten Währungsschatz.