Nordkorea weist NATO-Kritik wegen Kooperation mit Russland entschieden zurück

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Kritik der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) wegen seiner Zusammenarbeit mit Russland entschieden zurückgewiesen.Man bedauere es sehr, dass die NATO eine Stärkung der legitimen Kooperation zwischen unabhängigen souveränen Staaten verleumdet habe, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang am Sonntag.Die NATO versuche, anderen die Schuld für die Krise in der Ukraine zu geben und ihre Aggressionspolitik zu rechtfertigen. Das gleiche dem unverschämten Verhalten der USA.Sollte die NATO weiterhin eine feindselige Politik gegenüber Nordkorea verfolgen und versuchen, dessen Souveränität zu verletzen, werde sie die volle Verantwortung für die tragischen Konsequenzen tragen, drohte der Sprecher.Die NATO hatte am letzten Donnerstag in einer Erklärung Nordkorea und den Iran für deren militärische Unterstützung Russlands in dessen Aggressionskrieg gegen die Ukraine kritisiert.