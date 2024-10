Regierung will Medizinstudenten unter Bedingungen Urlaub gewähren

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will Medizinstudierenden unter Bedingungen Urlaub gewähren.Das sehen Notmaßnahmen zur Normalisierung der Bildung an den medizinischen Fakultäten vor, die Bildungsminister Lee Ju-ho am Sonntag vorstellte.Nach dem Grundsatz, dass eine Beurlaubung zum Zwecke einer kollektiven Aktion grundsätzlich unzulässig ist, will die Regierung Medizinstudenten eine letzte Gelegenheit zur Rückkehr in die Hörsäle in diesem Jahr bieten. Auch nach Ablauf dieser Frist kann eine Abwesenheit unter der Bedingung gestattet werden, dass die Rückkehr zu Beginn des Studienjahres 2025 erfolgt.Die Regierung bat die Universitäten jedoch, Studierende das Jahr wiederholen zu lassen oder sie von der Hochschule zu verweisen, wenn die Anforderungen für eine genehmigte Beurlaubung nicht erfüllt sind.Die medizinische Fakultät der Seoul Nationaluniversität hatte Ende letzten Monats Urlaubsanträgen von Studenten stattgegeben, die aus Protest gegen den Regierungsplan für mehr Medizinstudienplätze gestellt worden waren.Dies führte zu der Besorgnis, dass auch Studierende an anderen Universitäten diesen Weg wählen könnten.