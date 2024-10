Südkorea und Philippinen vereinbaren strategische Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Philippinen haben sich geeinigt, anlässlich des 75. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen eine strategische Partnerschaft zu schließen.Dies steht im Mittelpunkt der Maßnahmen für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, die Präsident Yoon Suk Yeol und sein Amtskollege Ferdinand Marcos Jr. beim Spitzentreffen am Montag in Manila vereinbarten.Vereinbart wurde eine stärkere Beteiligung koreanischer Unternehmen an wichtigen Infrastrukturprojekten der philippinischen Regierung.Unter anderem wollen beide Länder für die Wiederaufnahme des seit 1984 ausgesetzten Baus des Kernkraftwerks Bataan kooperieren.Beide Präsidenten unterstrichen auch die Wichtigkeit von Frieden und Stabilität im Südchinesischen Meer. Hierfür will Südkorea die Teilnahme seines Militärs an gemeinsamen Übungen in den Gewässern nahe den Philippinen erweitern.Für die Modernisierung der philippinischen Streitkräfte wollen beide Länder stärker in der Verteidigungsindustrie kooperieren.Marcos Jr. bestätigte außerdem seine Unterstützung für die Bemühungen um die Denuklearisierung Nordkoreas und Seouls Doktrin der Wiedervereinigung des 15. August.