Außenminister Nordkoreas und Chinas tauschen zum 75. Jahrestag der Beziehungsaufnahme Botschaften aus

Zum 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Nordkorea und China haben ihre Außenminister Glückwunschbotschaften ausgetauscht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Außenministerin Choe Son-hui am Sonntag eine Gratulationsbotschaft an ihren chinesischen Amtskollegen Wang Yi geschickt habe.Choe sagte, dass Nordkorea und China sich in den vergangenen 75 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in vielen Bereichen gegenseitig unterstützt und eng zusammengearbeitet hätten.Es sei eine wichtige Aufgabe für den auswärtigen Bereich beider Länder, in der komplexen aktuellen internationalen Situation die bilaterale Freundschaft weiter zu stärken, hieß es weiter.Wang wies darauf hin, dass die bilateralen Beziehungen unter der Führung von Generalsekretär Xi Jinping und Generalsekretär Kim Jong-un in eine neue historische Phase eingetreten seien. Sie entwickelten sich weiterhin auf stabile Weise.Am Sonntag waren die Glückwunschbotschaften von Machthaber Kim und Staatspräsident Xi in Nordkoreas Staatsmedien veröffentlicht worden.