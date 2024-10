Industrieminister: Südkorea will dieses Jahr Exportrekord erzielen

Photo : YONHAP News

Industrieminister Ahn Duk-geun hat die Entschlossenheit der Regierung betont, dieses Jahr einen neuen Exportrekord zu erreichen.Ahn stellte am Montag in Aussicht, durch die Vergrößerung des Wachstumspotenzials der Industrie und mehr Investitionen in die Exportindustrie eine schnelle Erholung der wirtschaftlichen Lage im Zusammenhang mit dem Auskommen der Bürger zu fördern.Dem Industrieministerium zufolge beliefen sich die Ausfuhren des Landes dieses Jahr von Januar bis August auf 450 Milliarden Dollar. Dies seien 9,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.In dem Zeitraum wurde ein Handelsbilanzüberschuss in Höhe von 30,3 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Bilanz blieb den 15. Monat in Folge im Plus.Letztes Jahr hatte Südkorea ein Handelsdefizit von insgesamt 10,3 Milliarden Dollar verbucht.Ahn kündigte an, dass man bis Jahresende alle möglichen politischen Mittel einsetzen und sich auch für die Diversifizierung der Exportgüter und die Erschließung neuer Exportmärkte engagieren wolle.Er versprach auch die Stärkung der Energiesicherheit und die Förderung des Übergangs zu kohlenstofffreier Energie.