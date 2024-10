Kospi legt um 1,58 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag um 1,58 Prozent zugelegt.Der Index ging bei einem Stand von 2.610,38 Zählern aus dem Handel.Die US-Jobdaten hätten Sorgen vor einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in den USA beschwichtigt, was auch dem koreanischen Aktienmarkt zugutegekommen sei, wurde Analyst Kim Ji-won von KB Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Das US-Arbeitsministerium hatte am vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass im September 254.000 Stellen neu entstanden seien. Das lag über den Erwartungen am Markt von 147.000 und hatte die Kurse an den US-Börsen am Freitag steigen lassen.